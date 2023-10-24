Росіянам привиділась БМП: "Нова пошта" показала, що насправді зруйнували росіяни

Кремлівська пропаганда взялася виправдовувати теракт, який російські військові скоїли на терміналі "Нової пошти" біля Харкова. Пропагандисти заявляють, мовляв, на терміналі була західне озброєння. Фейки пропагандистів спростували в "Новій пошті".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва фантазувала, мовляв, на терміналі "Нової пошти" біля Харкова було знищено міфічні БМП. Однак Скабєєва так і не надала жодних доказів і пропонує повірити їй на слово.

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"Нова пошта" спростувала брехню російських пропагандистів

Вона тільки стверджувала, що у вантажівках нібито були якісь міфічні БМП. Проте заяви пропагандистки спростували у "Новій пошті". Представники компанії опублікували промовисті світлини з наслідками обстрілу.

На кадрах видно багато руйнувань, однак жодної техніки, про яку брешуть російські пропагандисти, немає.

Наслідки обстрілу термінала "Нової пошти" / Фото з фейсбуку "Нової пошти"

Брехливі виправдання, які використовує Росія, також спростовують камери спостереження, які зафіксували ракетний удар по терміналу. На оприлюднених кадрах можна чітко помітити, що ніяких БМП чи іншої зброї на "Новій пошті" немає.

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