росія цинічно атакувала порт Одеси: все, що про це відомо, та як реагує світ

росія близько 11 години ранку 23 липня атакувала порт Одеси своїми ракетами. Вибухів було приблизно десяток.

З часом у Одеській ОВА інформацію підтвердили. 24 канал зібрав усе, що відомо про атаку та реакцію світу на неї.

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росія порушила угоду, не витримавши й доби

окупанти випустили одразу чотири ракети типу "Калібр" по порту. Дві з цих ракет влучили в ціль. Ще дві збили наші сили протиповітряної оборони.

росія таким вчинком вкотре довела, що з нею не варто мати справу, довіряти чи тим більше підписувати якісь важливі угоди. Адже лише напередодні у Стамбулі підписали договір про розблокування українських портів. Договір був підписаний за посередництва Туреччини та ООН. Україна з росією ніяких угод не підписувала. Натомість домовленості сторони закріпили кожен окремо з представниками ООН та Туреччини.

Мовиться про відкриття гуманітарних коридорів з Южного, Одеси та Чорноморська. Це зробили, щоб наша держава мала можливість експортувати зерно.

У порту якраз було зерно

Ракети, які прилетіли в порт, влучили в його інфраструктуру. Саме в місці влучання зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт. Власне, заради цього й укладали таку угоду.

У Міністерстві аграрної політики цю інформацію підтвердили. Натомість відмовилися казати деталі. Зокрема, не сказали, яка кількість українського зерна потрапила під атаку росіян. Пояснили це тим, що завантаженістю займається Мінфраструктури.

Це зерно після підписання угоди планували відправити на експорт найближчими днями.

Реакція українського МЗС

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що після атаки у порту виникла незначна пожежа, яку погасили рятувальники. Ударна хвиля пошкодила будинки поблизу. У зерносховище ворог не поцілив, хоча ракети направили туди. Поранених наразі немає. Значних руйнувань в портовій інфраструктурі також, влучили в насосну станцію.

Звісно, що Україна не забарилась із реакцією на такий підлий і цинічний удар. Адже світ має розуміти, з ким ми маємо справу. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив на тому, що росія навіть добу не змогла протриматись після угоди.

Російська ракета – це плювок володимира путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна,

– наголосив Ніколенко.

За його словами, Україна наголошує, що умови договору необхідно виконувати. Тобто експорт нашого зерна й інших сільськогосподарських товарів Чорним морем має бути безпечним. Для цього слід використовувати три порти: Одеси, Чорноморська, а також Південного.

Представники ООН, а також Туреччини мають гарантувати безпечний рух суден визначеним зерновим коридором. Якщо ж умов росія не дотримається, то відповідальність за наслідки продовольчої кризи у всьому світі буде на ній.

У Одеській ОВА також відреагували на цей удар. Речник Сергій Братчук підкреслив, що це атака не на Одеський порт.

Це удар усьому світові. Україні потрібні сучасні системи ППО та ПРО,

– сказав він.

Також Братчук наголосив, що йти на пляж зараз небезпечно, бо можна легко потрапити під ракетний обстріл.

Що кажуть у Зеленського

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь на цю атаку заявив, що лише вчора Україна змогла досягнути домовленостей щодо експорту зерна морем. І вже 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по порту. Він назвав це "російською дипломатичною дихотомією".

Також відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на такий цинічний обстріл.

На словах ти Лев Толстой, а насправді… Росія передбачувано нікчемна. Ще не встигли висохти чорнила, а вже дві підлі провокації: удар по Одеському порту та заява міноборони росії, що українські порти "небезпечні для судноплавства",

– сказав Подоляк.

За його словами, це ще одне нагадування світу, чого варті російські так звані "прагнення миру".

Реакція світу

Генсек ООН Антоніу Гуттереш висловив однозначне засудження таких ударів по порту Одеси.

Лише вчора, 22 липня, всі сторони чітко взяли на себе зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутньої продукції на світові ринки,

– сказав він.

Гуттереш наголосив, що ці продукти вкрай необхідні, щоб вирішити глобальну продовольчу кризу та полегшити страждання мільйонів людей, які потребують допомоги по всьому світу. Повне виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим.

Натомість у США попереджали Україну, що угода з росією може обернутись підлістю з її сторони. Білий дім угоду схвалив, але застерігав, що все залежатиме від того, чи буде виконувати росія свої зобов'язання. Координатор із комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі так і сказав, що "диявол тут криється в деталях".

Позитивною називав цю угоду держсекретар США Ентоні Блінкен. Але росія має припинити війну, щоб уникнути загрози продовольчої катастрофи.

Тепер міжнародне співтовариство має притягнути росію до відповідальності за цю угоду, припинивши її ефективну блокаду українських портів і забезпечивши, щоб українські сільськогосподарські товари — в тому числі зерно – потрапили на світові ринки,

– зауважив Блінкен.

Рішення про розблокування також вітав ЄС. Голова Європейської Ради Шарль Мішель казав, що глобальна продовольча безпека є пріоритетом для ЄС.

Я вітаю угоду про розблокування Чорного моря для українського експорту зерна. Це може принести користь мільйонам по всьому світу. Суворе виконання угоди зараз має надзвичайно важливе значення, щоб це запрацювало,

– казав він.

Також позитивно відгукувався головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністерка закордонних справ цієї країни Анн Лінде.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з Зеленським також привітав угоду щодо вивезення зерна з України через Чорне море та припинення блокади Росії. Він наголошував, що всі сторони мають виконати зобов'язання.

Міністерка закордонних справ Ліз Трасс також заявила про відповідальність росії щодо гуманітарної кризи.

Варварське вторгнення путіна в Україну означає, що деякі з найбідніших і найуразливіших людей у світі ризикують не мати нічого їсти. Життєво важливо, щоб українське зерно потрапило на міжнародні продовольчі ринки,

– підкреслила вона.

Також Трасс наголосила, що путін має вийти з України та забрати війська.

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