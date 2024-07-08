Біля "Охматдиту" в Києві люди розбирають завали – відео

Російські окупанти вдарили по дитячому медзакладу в Києві – постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Сюди привозять на лікування діток з усієї України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під завалами люди, точна кількість і загиблих наразі невідома, інформує 24 Канал.

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У мережі публікують відео наслідків удару по "Охматдиту" у Києві. На кадрах видно, як понад дві сотні людей спільно з поліціянтами та медиками допомагають деблокувати людей зі зруйнованої будівлі. Усе для того, щоб дуже швидко розібрати завали.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Серед тих, хто розбирає завали є поранений лікар / Відео Радіо Свобода

Небайдужі допомагають деблокувати людей з-під завалів / Відео РБК-Україна

Що відомо про удар по "Охматдиту"