Вибух під час порятунку й багато поранених: поліція показала перші хвилини удару по Покровську

Російські загарбники 7 серпня здійснили цинічний ракетний обстріл міста Покровськ, що на Донеччині. У міністерстві внутрішніх справ показали перші хвилини, які вдалося зафіксували одразу після удару по цьому населеному пункту.

Так, відео зняли на боді-камеру одного з працівників поліції. На них видно, як поліція разом з рятувальниками й медиками намагалися надати всю необхідну допомогу постраждалим після удару по Покровську.

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У поліції показали перші хвилини після удару по Покровську

У МВС наголосили, що це відео зняли тоді, коли росіяни влучили по багатоповерховому будинку у місті ракетами "Іскандер". Тоді поліцейські разом з військовими рятували жителів цього будинку від наслідків ракетного удару.

Під час робити українських спеціальних служб російські загарбники вдруге вгатили по Покровську. Цього разу постраждав уже цивільний об'єкт поруч з будинком.

Перші хвилини після ракетного удару по Покровську / Відео з фейсбук-сторінки МВС України (18+)

Саме тому військові мусили активно їхати з місця прильоту, вивозячи з собою поранених людей. Згодом цим особам надали необхідну допомогу вже у медичних закладах, серед них був і поліцейський-піротехнік, який працював на місці прильоту.

У МВС також підкреслили, що всього серед поранених – 36 поліцейських. Це були парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські тощо, які кинулися рятувати людей після удару по будинку.

Що відомо про ракетний удар по Покровську