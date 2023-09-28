Тотальний хаос: який вигляд має зруйнований штаб Чорноморського флоту у Криму

У мережі опублікували фото атакованого Силами Оборони кримського штабу Чорноморського флоту. Знімок ще раз підтверджує руйнування, які виникли внаслідок потужного прильоту по базі.

Відомо, що у момент влучання там проходила зустріч високопоставлених військовослужбовців. Зокрема, ССО повідомили про ліквідацію адмірала Соколова – росіяни всупереч цьому опублікували відео з нібито "живим" командувачем.

Дивіться також Живий чи мертвий: в ISW проаналізували "докази" пропагандистів про адмірала Соколова

Влучання по російському об'єкту

Прямо посеред дня 22 вересня прилетіло по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Вибух навіть офіційно підтвердило Міноборони Росії – однак у своєму стилі заявило про відсутність жертв.

У мережі опублікували фото зруйнованого штабу зблизька. На знімку видно, що будівля не підлягає подальшій експлуатації – вона буквально в руїнах. Всі перекриття зруйновані, а сама будівля всередині повністю завалена. Найближчим часом там точно не буде засідати жоден окупант.

Штаб Чорноморського флоту знищений / фото з телеграм-каналів

Атака по штабу окупантів