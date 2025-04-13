Побачили жахливу картину, – рятувальники про перші хвилини після удару по Сумах

Вранці 13 квітня Росія завдала по центру Сум ударів двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки понад три десятки людей загинули.

Волонтери, рятувальники та місцеві мешканці розповіли журналістам про перші хвилини після обстрілу Сум, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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Що розповіли очевидці удару по Сумах

Представники Червоного Хреста повідомили, що вони одними із перших прибули на місце прильоту. Вони виносили поранених і передавали їх у швидкі.

Кажуть, було дуже багато автомобілів у лікарню, стояла ціла черга, бо два прийомних відділення не встигали заносити поранених.

Очільник Сумського добробату Олексій Клюєв проживає у районі, по якому було завдано удар.

Пролунав спочатку перший вибух, і у нас вибило вікна у під'їзді. Другий удар був ще потужнішим, оскільки був ближчим. Ми одразу опинилися на місці подій і побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки,

– поділився побаченим волонтер.

Один із рятувальників розповів, що коли прибув на місце прильоту, то побачив величезні руйнування, хаос та паніку в людей. За його словами, палало одразу 10 транспортних засобів. Надзвичайники одразу почали гасити пожежі та деблокувати з транспортних засобів тіла цивільних. На місці працювало близько 100 рятувальників та 20 одиниць різної техніки .

Найбільша кількість загиблих і постраждалих серед людей, які перебували на проїзній частині, рухалися на своїх автіках або просто гуляли. Це улюблене місце для сумчан,

– зауважив рятувальник.