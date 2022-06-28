Веніславський пояснив, що чекає на льотчиків, які бомбардували ТРЦ в Кременчуку
Окупанти 27 червня здійснили атаку ракетами Х-22 по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Ракетний удар ворог завдав з Курської області за допомогою стратегічних бомбардувальників. Особи льотчиків, які випустили ракети, вже встановили. Що на них чекає – читайте у статті.
Про це 24 каналу розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він наголошує, що факт ідентифікації конкретних осіб, які вчиняють злочини є важливим.
До теми Удар по Кременчуку: у мережі показали моторошні відео з камер спостереження
За його словами, незалежно від того, на якій території затримають цих злочинців, їх мають передати до Міжнародного кримінального суду, щоб вони понесли відповідальність.
Веніславський наголосив, що зараз дістати їх з Росії вкрай складно, бо вона не визнає дії міжнародного права, але ситуації змінюються, як і політичним режим.
Росія перестане існувати в тому форматі, якому є зараз. Буде щось інше на території Росії. І рано чи пізно ці воєнні злочинці можуть бути передані навіть самою Росією для відповідальності,
– вважає нардеп.
До слова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку.
Справу за фактом ракетного удару уже відкрили. Льотчикам загрожує довічне ув'язнення. Кримінальне провадження веде СБУ. Також дані російських вбивць опублікували в ЗМІ.
Ракетний удар по Кременчуку: коротко про головне
- Російські військові завдали ракетного удару по Кременчуку 27 червня у другій половині дня. Одна з ракет влучила у ТРЦ "Амстор", а от друга – у стадіон.
- Відомо, що Росія вдарила кількома надзвуковими крилатими ракетами Х-22, які випустили з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Ворожа авіація злетіла з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.
- Особливо моторошним є той факт, що у ТРЦ перебували близько 1000 людей перед атакою. Внаслідок ракетного удару торговий центр охопило полум'я. Вогонь розгорівся на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.
- Як зауважив Володимир Зеленський, багатьом таки вдалось вийти, що й врятувало їм життя. Водночас у приміщенні все ще залишалась частина відвідувачів, а також співробітники ТРЦ.
- Станом на 13 годину 28 червня відомо, що внаслідок ракетного удару окупантів загинуло 20 людей. Ще 59 осіб – поранено. Окрім того, після обстрілу 40 людей подали заяви про зникнення рідних.
- Цинічний та кривавий обстріл Кременчука засудили лідери G7, серед яких президент США Джозеф Байден, лідер Франції Еммануель Макрон та інші. Президент Польщі Анджей Дуда закликав відповісти Росії, надавши Україні більше зброї.
Відео до теми – вже є імена льотчиків, які бомбили Кременчук, – Монастирський