Веніславський пояснив, що чекає на льотчиків, які бомбардували ТРЦ в Кременчуку

Окупанти 27 червня здійснили атаку ракетами Х-22 по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Ракетний удар ворог завдав з Курської області за допомогою стратегічних бомбардувальників. Особи льотчиків, які випустили ракети, вже встановили. Що на них чекає – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Він наголошує, що факт ідентифікації конкретних осіб, які вчиняють злочини є важливим.

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За його словами, незалежно від того, на якій території затримають цих злочинців, їх мають передати до Міжнародного кримінального суду, щоб вони понесли відповідальність.

Веніславський наголосив, що зараз дістати їх з Росії вкрай складно, бо вона не визнає дії міжнародного права, але ситуації змінюються, як і політичним режим.

Росія перестане існувати в тому форматі, якому є зараз. Буде щось інше на території Росії. І рано чи пізно ці воєнні злочинці можуть бути передані навіть самою Росією для відповідальності,

– вважає нардеп.

До слова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які вдарили по торговельному центру в Кременчуку.

Справу за фактом ракетного удару уже відкрили. Льотчикам загрожує довічне ув'язнення. Кримінальне провадження веде СБУ. Також дані російських вбивць опублікували в ЗМІ.

Ракетний удар по Кременчуку: коротко про головне

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