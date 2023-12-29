Одними з перших потрапили під обстріл: як Запоріжжя пережило ракетну атаку
У п'ятницю, 29 грудня, Росія масовано атакувала українські міста. Запоріжжя одним з перших потрапило під обстріл. О 7:24 моніторингові групи зафіксували, що вилетів МіГ. О 7:30 у місті пролунав перший вибух, другий – о 7:47, третій – приблизно о 8:30.
За останні кілька днів збільшились атаки на Запоріжжя. Це 24 Каналу зауважила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.
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"Запоріжжя, мабуть, одним з перших потрапило під масований обстріл. О 7:24 моніторингові групи зафіксували, що вилетів МіГ. О 7:30 у нас пролунав перший вибух. Далі за ним приблизно о 7:47. І вже третій гучний вибух пролунав приблизно о 8:30", – розповіла журналістка.
Збільшилась кількість обстрілів
Аліса Сисоєва зазначила, що збільшилась кількість обстрілів Запорізької області. Останніми днями в області є і поранені, і загиблі, на жаль. Люди ще до появи офіційної інформації навчились за звуком розрізняти, чим саме атакували російські окупанти: балістикою чи крилатими ракетами.
Депутатка Запорізької районної ради наголосила, що наразі нема офіційної інформації щодо того, чим саме ворог атакував Запоріжжя 29 грудня.
Дуже потужні вибухи, які чутні в усіх районах міста, саме коли прилітає балістика. Тому сказати, куди саме потрапило, одразу не можна, бо дуже-дуже гучно. Кажуть, що це можуть бути ракети Х-22. Останній раз, коли Запоріжжя обстрілювали з балістики, по нас випускали саме ці ракети. Дуже схожий звук,
– припустила вона.
Мешканців Запорізької області закликають дотримуватись правил безпеки, спускатись в укриття або хоча б дотримуватись правила двох стін. Однак, на жаль, в Запоріжжі досі існує велика проблема з укриттями.
"Не всі укриття готові для того, щоб приймати людей. Частина з них взагалі є закритою. Це офіційна інформація, яку підтверджували і за підсумками рейдів. Тому, на жаль, не у всіх є можливість оперативно спуститись в укриття, воно може бути зачинене або непридатне для того, щоб сховатись", – додала Сисоєва.
Масована атака по Україні 29 грудня: головне
- Зранку 29 грудня російські окупанти обстріляли Дніпро. Атака на місто тривала приблизно годину. Внаслідок обстрілу загорівся один з торгових центрів. Було пошкоджено пологовий будинок, там також пожежа і вибиті вікна. Крім того, у місті понівечені приватна оселя та шестиповерхова будівля. Спершу було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки на місто. Однак кількість жертв може змінитися, оскільки під завалами ще можуть бути люди.
- Київ також потрапив під масований обстріл. Уламки ракет пошкодили складське приміщення у Шевченківському районі столиці. Там під завалами перебувають люди. За попередньою інформацією, травмувалися люди у декількох районах столиці. Наразі відомо про 21 пораненого та 2 загиблих.
- У Львові внаслідок ракетної атаки було пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича. Відомо про 1 загиблого внаслідок атаки. Спочатку було відомо про 3 поранених під час обстрілу міста. Станом на 10:33 кількість поранених збільшилась до 15. Чотирьох з них госпіталізували.