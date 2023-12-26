Залишилось 2 діток: відоме ім'я правоохоронця, що загинув після обстрілу вокзалу в Херсоні
Джерело:Андрій Райкович
Російська армія 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки стало відомо про загибель поліціянта, який зазнав поранення, допомагаючи евакуюватися іншим людям.
Сам правоохоронець був родом із Кіровоградської області. У нього залишилося двоє маленьких діток.
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Як звали правоохоронця, що загинув на вокзалі у Херсоні після обстрілу
Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович розповів, що під час ворожого обстрілу Херсона загинув лейтенант поліції Ігор Місюня. Чоловік зазнав смертельного поранення під час евакуації людей із залізничного вокзалу.
Хлопцеві було 29. В нього залишилась дружина та двоє діток – одного і п'яти років,
– написав Райкович.
Глава Кіровоградської області також висловив співчуття близьким і рідним правоохоронця.
Ігор Місюня загинув під час обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні / Фото з телеграм-каналу Андрія Райковича
Росія обстріляла херсонський залізничний вокзал
- Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що 26 грудня впродовж кількох годин російська армія обстрілювала Херсон. Внаслідок цього було 3 постраждалих, один з яких перебував у важкому стані.
- Далі під час вечірнього звернення Володимир Зеленський сказав, що росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, де були люди. Глава держави наголосив, що всі служби вже працюють на місці, а кількість загиблих і поранених – встановлюють.
- Згодом очільник МВС України Ігор Клименко зазначив, що на вокзалі на момент обстрілу близько 140 осіб очікували на відправлення евакуаційного поїзда. Він підкреслив, що внаслідок атаки загинув поліцейський, який до останнього допомагав евакуюватися херсонцям.
- В Офісі генпрокурора сказали, що внаслідок обстрілу Херсона постраждав не лише залізничний вокзал. За словами правоохоронців, ворожа армія уразила й інші інфраструктурні об'єкти міста, пошкоджені також житлові будинки.