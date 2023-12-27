Наймасованіша атака за весь рік: як Херсонщина оговтується від російського обстрілу
Ввечері 26 грудня російські окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні, куди прибув евакуаційний потяг. Також ворог продовжує атакувати Бериславський район та скидає з дронів вибухівку.
Зранку 27 грудня у Бериславському районі знайшли тіло чоловіка. Про це 24 Каналу розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
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"Зранку знайшли тіло одного чоловіка у Бериславському районі, який загинув внаслідок обстрілів дрона. Ще двоє людей, подружня пара звернулась з Чорнобаївки внаслідок вчорашнього обстрілу приблизно о 17 годині. Вони отримали поранення. Сьогодні тільки звернулись за допомогою", – сказав він.
Яка ситуація у Херсоні
Олександр Толоконніков зазначив, що загалом 26 грудня постраждало понад 20 людей. Зокрема, було поранено двоє поліцейських. На жаль, загинув поліцейський з Кіровоградської області під час евакуації людей.
Від ранку комунальники працюють над відновленням електропостачання, бо є проблеми у деяких районах. Також зараз на Херсонщині є проблеми зі зв’язком. Однак завдяки роботі українських енергетиків у людей починає з’являтись світло. Також працюють над відновленням водопостачання.
Дійсно це була наймасованіша атака за кількістю снарядів за весь рік. 853 снаряди прилетіло у різні населені пункти. Зокрема, по Херсону 90 снарядів. Росіяни вчора били і "Шахедами". Вночі приблизно опівночі прилетіло у центр три "Шахеди" в один з торговельних центрів. На щастя, там не було людей. Постраждала будівля,
– розповів він.
Окрім потягів, також можна безкоштовно евакуюватись автобусами з автовокзалу у різний час та у різних напрямках. Потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0 800 101 102, записатися на евакуацію, надати свої дані, вказати, куди плануєте їхати.
Удар по вокзалу у Херсоні: головне
- Увечері 26 грудня загарбники масовано обстрілювали Херсон. Один із ударів був по залізничному вокзалу міста, куди прибув евакуаційний потяг. На його відправлення чекали понад 140 цивільних. Внаслідок атаки постраждали кілька працівників Укрзалізниці.
- Під час евакуації людей з вокзалу смертельне поранення отримав 29-річний поліцейський з Кіровоградщини Ігор Місюня. У чоловіка залишилося двоє дітей. Також поранень зазнали ще двоє співробітників поліції та двоє цивільних.
- Укрзалізниці довелося перейти до плану "Б", аби доправити своїх пасажирів до місця призначення. У компанії розповіли, що організували для понад сотні пасажирів автобуси до Миколаєва, де підготували резервні вагони, якими вже люди зможуть дістатися туди, куди хочуть. Пасажири херсонського поїзда безпечно доїхали до Миколаєва.
- Зранку 27 грудня Укрзалізниця повідомила, що понад 100 пасажирів прибули до Києва.
- Крім залізничного вокзалу, під час обстрілу Херсона постраждали й інші цивільні об'єкти. Зокрема, житлові будинки.