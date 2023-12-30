Били лише по житловому фонду: як росіяни атакували центр Харкова

Окупанти 30 грудня здійснили черговий терористичний удар по Харкову. Він прийшовся на центральну частину міста, зокрема ворог поцілив у житловий будинок та готель.

Напередодні Нового року росіяни підступно атакували місто. Станом на вечір 30 грудня, на щастя, загиблих немає, але більше десятка людей поранені, передає кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Що відомо про атаку росіян

З будинку, в який влучили окупанти, евакуювали людей, дехто потребував допомоги лікарів. Загалом по центральній частині міста вдарили 2 ворожі ракети. Одна з них потрапила у двір поблизу п'ятиповерхового житлового будинку та призвела до руйнувань.

"Є руйнування поруч, а також руйнування внутрішніх конструкцій всередині житлового кварталу. Сталося декілька осередків займання. На місці події працюють рятувальники та ліквідовують пожежі, обходять всі квартири, щоб перевірити чи немає заблокованих людей", – розповів речник ДСНС Євген Василенко.

Наслідки удару росіян по Харкову / Фото 24 Канал

Вибухи були дуже потужними. Перший удар росіяни здійснили по готелю Kharkiv Palace. У момент атаки там перебували люди.

Важко коментувати те, що трапилось. Я бачив вибухи. Щодо прильоту по житловому будинку – це центральна частина міста. На щастя, загиблих немає, але 14 людей зазнали травм різного ступеня важкості, 5 – госпіталізували,

– сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Ворог прицільно б'є по мирних мешканцях. Через атаку люди посеред ночі були змушені тікати з будинків разом з дітьми та домашніми улюбленцями. Місцеві розповідають про руйнування у їхніх домівках, вибиті вікна, двері та навіть стіни.

"Удар був "сліпий", тобто без прицілювання на об'єкти Сил оборони, тому що били лише по житловому фонду, зокрема є потрапляння у житловий будинок та готель у центрі міста", – додав керівник поліції області Володимир Тимошко.

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