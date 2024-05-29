У Мінстратегпромі підтвердили, що Україна вже била ракетами Storm Shadow по російських об'єктах

Україна вже застосувала британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по російських військових об'єктах.

Такою інформацією поділився радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак, передає 24 Канал.

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Чи вдарила Україна ракетами Storm Shadow по Росії

Україна застосувала британські ракети Storm Shadow після отримання дозволу від Великої Британії.

У нас вже є прецедент – Велика Британія раніше дозволила Україні використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, і ми успішно їх застосовували,

– зазначив Юрій Сак.

Згодом він уточнив NV, що коли казав про "прецедент" використання ракет Storm Shadow, мовилося про удари по військових об'єктах країни-агресорки в окупованому Криму, а не по території Росії.

Україна дуже чесний партнер. Коли ми кажемо, що дотримуємось своїх зобов'язань, ми так і робимо. Ми не підводимо своїх партнерів,

– додав Сак.

Він також нагадав, що наша держава працює над створенням власних засобів ураження, які можуть завдавати шкоди Росії в глибині її територій.

Глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по території Росії британською зброєю.

Радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості заявив, що завдяки далекобійним безпілотникам Україна на 15% знизила перероблення нафти у Росії.

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