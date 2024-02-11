У Харкові після атаки "Шахедів" спалахнула нафтобаза: Терехов розповів, чи лишається загроза

Окупанти вкотре атакували "Шахедами" Харків і Харківщину ввечері 9 лютого. Внаслідок влучання в нафтобазу вогонь поширився по сусідніх будинках. Мер Харкова Ігор Терехов окреслив, яка зараз загроза для місцевих мешканців.

Про це харківський міський голова розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону. Терехов зауважив, що ця нафтобаза розташовується поблизу житлового мікрорайону.

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Чи є зараз загроза для місцевих мешканців

За словами міського голови Харкова, станом на вечір на місці працювали співробітники ДСНС і продовжували локалізувати наслідки займання.

Але зараз місцевим мешканцям нічого не загрожує. Повторного загоряння, скоріше за все, не буде,

– наголосив Терехов.

Також він додав, що від нафтобази фактично нічого не лишилося. Там немає палива, бо воно все згоріло.

Водночас мер Харкова зауважив, що ця нафтобаза була приватною, і жодного стосунку до військових не мала. Щодо дефіциту пального, то в місті поки перебоїв немає.

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