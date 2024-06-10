Показовий удар по іміджу Кремля: Україна демонструє Росії, як розвивається наш ВПК

Український літак 9 червня вперше з початку повномасштабного вторгнення завдав прямого удару по цілі на території Росії. Українські сили обстріляли російський командний пункт в районі Бєлгорода.

Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва РЕБ, розповів 24 Каналу, що удар відбувся з українського літака українською зброєю. За його словами, будь-яка зброя, що отримана на баланс ЗСУ, вже є українською.

До теми Кремль погрожує "фатальними наслідками": що для України означає дозвіл на удари по Росії

Ворог більше не відчуватиме себе вільно

Відповідно він застерігає робити висновки, якою саме зброєю було завдано цього удару.

На сьогодні у ЗСУ є надважливе завдання – створення буферної 100-кілометрової зони довкола кордонів України, де не було б російського важкого озброєння.

Завдяки таким діям Сил оборони, ми зможемо вибудувати таку лінію,

– впевнений авіаексперт.

Водночас зараз Україна потужно просувається у розвитку ВПК. Найближчим часом, за його словами, матимемо спроможність використовувати власні крилаті авіабомби та використовувати велику номенклатуру власного озброєння, яке допоможе нам суттєво вплинути на позиції ворога, що перебувають за кордоном України.

Раніше за кордонами України – на території Росії – ворог відчував себе доволі вільно. Він активно використовував близько кордонів бази збереження, склади, щоб легше було їх пересувати до лінії фронту. Удари українських сил по території Росії призведуть до того, що ворог буде змушений відтягувати ці склади далі від лінії ураження на безпечну відстань,

– пояснив заступник директора компанії з виробництва РЕБ.

Наразі Україна отримує від західних партнерів номенклатуру озброєння, яка здатна бити на відстань 80 кілометрів. Однак українській дипломатії потрібно вести перемовини з союзниками щодо постачання зброї, зокрема, ракет ATACMS, які завдають ударів на відстані до 300 кілометрів та повітряних ракет на кшталт Storm Shadow/SCALP-EG. А також ракет JASSM, які можемо отримати з літаками F-16.

"Тоді можливості Збройних Сил України значно збільшаться, і ми зможемо уражати стратегічні об'єкти Росії на відстані до 1000 кілометрів. При цьому маємо продовжувати вибивати російські стратегічні об'єкти власними розробками – безпілотними авіаційними системами, які зараз завдають величезної шкоди росіянам", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Більше про атаки України по території Росії

Українські сили 8 червня уразили на території аеродрому в Астраханській області багатоцільовий російський винищувач Су-57. За попередньою інформацією, було пошкоджено одразу два літаки.

Аеродром "Ахтубінськ" розташований на відстані 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме з нього зокрема росіяни завдають ракетних ударів по території України.

Також 8 червня росіяни бідкались через атаку в Таганрозькій затоці на російський буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179". За інформацією пропагандистських пабліків, через удари баржа зазнала буцімто незначних пошкоджень, а у буксира вибиті шибки. Також імовірно двоє членів екіпажу зазнали легких поранень.

Водночас вибухи 8 червня лунали в Новошахтинську Ростовської області. Росіяни заявили про нібито "роботу їхнього ППО". Проте 6 червня в цьому російському місті також було гучно. Тоді було атаковано дронами Новошахтинський НПЗ, де спалахнула пожежа.