Атака "Калібрів" з акваторії Азовського моря: чи зможе Україна нейтралізувати загрозу

Вранці 23 червня росіяни атакували Україну 3 крилатими ракетами "Калібр". Цього разу ворог запустив ракети з акваторії Азовського моря. Два "Калібри" Сили ППО збили.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав 24 Каналу, що такі дії ворога були цілком очікуваними. Раніше росіяни перевели велику групу кораблів з Новоросійська в Азовське море.

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Дуже складна операція

Йдеться про кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

Вони перейшли в Азовське море, тому що ані в окупованому Криму, ані на Кавказькому узбережжі Чорного моря росіяни тепер не почуваються безпечно. Всюди їх можуть дістати українські морські дрони,

– наголосив Лакійчук.

Водночас акваторія окупованого Азовського моря з півдня закрита, як пробкою, Керченською протокою, над якою пролягає Кримський міст. Сили і засоби, які обороняють цей міст, за його словами, фактично обороняють і вхід до Азовського моря, захищаючи його від наших морських дронів. Така операція є дуже складною для морської атаки противника.

Тому окупанти обрали Азовське море для бойового застосування. Рано чи пізно вони почали б звідти стріляти,

– підкреслив він.

Окрім морських засобів ураження, маємо ще інші способи завдати ударів по ворогу. Нагадаємо, що першим знищеним російським кораблем був не крейсер "Москва" поруч з островом Зміїний. Це був великий десантний корабель "Саратов" в порту Бердянська.

"Тому Україна докладе зусиль, щоб нейтралізувати цю загрозу. З одного боку росіянам з Азовського моря ближче бити і вони накривають більшу частину повітряного простору України. А з іншого боку – вони теж ближче, і ми їх там однозначно дістанемо", – зауважив Павло Лакійчук.

Атака "Калібрами" по території України