Не лише від влучання дронів: Україна посилює захист енергооб'єктів від російських атак

Україна посилює захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Спеціальні конструкції можуть врятувати техніку від ударів дронами, а подекуди і від ракет.

Про це 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, зауваживши, що з часом Росія може відновити масовані ракетні удари. Тому важливо посилювати захист об'єктів енергетичної інфраструктури, що зараз і відбувається.

Дивіться також Надавали допомогу Польщі, енергетики заживили тисячі споживачів: ситуація зі світлом 5 лютого

Вже реалізовують цю програму

Як наголосив Рябцев, зараз триває реалізації програми з підвищення безпеки об'єктів енергетичної інфраструктури. Вона складається з трьох етапів. На об'єктах розміщують як мішки з піском або з іншими матеріалами, так і великі залізобетонні конструкції. Також найбільший захист мають об'єкти, які розташовані поблизу лінії фронту.

Йдеться про захист не лише від влучання дронів, але й від ракет. До прикладу, керованих авіаційних. Не скажу, що це від ФАБ-500 врятує. Але, якщо говорити про керовані авіаційні ракети, то велика ймовірність, що така споруда захистить обладнання від знищення,

– сказав Рябцев.

Значно дешевше убезпечити обладнання від пошкодження, ніж виробляти нове та привозити його до України. Зрозуміло, що цей процес буде тривалим. Цілком можливо, що він продовжиться до кінця 2024 року, а можливо й далі.

Бачимо, що рівень захисту таких об'єктів зростає. Йдеться як про пасивний захист на кшталт конструкцій, так і про активний. Сили оборони України збивають десь 90% ракет і 75% дронів. Також ті можуть не влучати по цілях. Росіяни, напевно, вирішили, що можуть зараз знайти менш захищені цілі, аніж об'єкти енергетичної інфраструктури,

– зазначив Рябцев.

Атаки по Україні: коротко