Це лише питання часу, – Буданов пояснив долю Кримського мосту

Кирило Буданов заявив, що ЗСУ регулярно битимуть по російській переправі. На його думку, президент країни-агресорки не зможе нічого з цим зробити.

Під час інтерв'ю голову української розвідки запитали, чи буде Україна знову атакувати Кримський міст і як на це відреагує Владімір Путін. У відповідь очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що російський диктатор не зможе цьому завадити.

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Що сказав Буданов про Кримський міст

Головний український розвідник зауважив, що ЗСУ регулярно б'ють та битимуть по Кримському мосту.

Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому доведемо справу до кінця. Це лише питання часу,

– сказав він.

На думку Буданова, після ударів ЗСУ по Кримському мосту Путін просто знову засмутиться. Він вважає, що російський диктатор нічого не зможе зробити у відповідь.

Що кажуть експерти про Кримський міст