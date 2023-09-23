Це лише питання часу, – Буданов пояснив долю Кримського мосту
Джерело:The Drive
Кирило Буданов заявив, що ЗСУ регулярно битимуть по російській переправі. На його думку, президент країни-агресорки не зможе нічого з цим зробити.
Під час інтерв'ю голову української розвідки запитали, чи буде Україна знову атакувати Кримський міст і як на це відреагує Владімір Путін. У відповідь очільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що російський диктатор не зможе цьому завадити.
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Що сказав Буданов про Кримський міст
Головний український розвідник зауважив, що ЗСУ регулярно б'ють та битимуть по Кримському мосту.
Питання не в тому, будемо ми атакувати чи не будемо. Ми це робимо регулярно, тому доведемо справу до кінця. Це лише питання часу,
– сказав він.
На думку Буданова, після ударів ЗСУ по Кримському мосту Путін просто знову засмутиться. Він вважає, що російський диктатор нічого не зможе зробити у відповідь.
Що кажуть експерти про Кримський міст
- Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі 24 Каналу не так давно зауважив, що для деокупації Криму треба зруйнувати переправу, яку окупанти незаконно збудували у Керченській протоці. Знищення Кримського мосту залишить загарбників сталої логістики.
- Раніше військовий оглядач Давид Шарп поставив під сумнів ефективність димових завіс росіян на Кримському мосту. За його словами, у такий спосіб можна закрити ціль лише від примітивних головок самонаведення, де візуальний фактор діє на найпростішому рівні. А проти боєприпасів з супутниковим наведенням це не допоможе.
- Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров заявив про необхідність виведення з ладу Кримського мосту хоча б на кілька місяців чи навіть тижнів. Тоді в загарбників почнуться проблеми з перевезенням оснащення, що стане великої підтримкою для ЗСУ.