Хіба питання в ціні на нафту – це війна, – президент Фінляндії про удари по НПЗ у Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив своє ставлення до ударів по нафтопереробних заводах в Росії. Наразі в Європі точаться гострі дискусії щодо "доцільності" таких атак.

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Стубб підтримав удари по російських НПЗ.

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Президент Фінляндії про удари по НПЗ Росії

Він зазначив, що Росія розуміє тільки мову сили.

Хоч би хто був відповідальний за ці атаки в Росії, питання одне: питання в ціні на нафту чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна – це супутні збитки і хоч би хто атакував (НПЗ в Росії) вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку і треба це мати на увазі,

– сказав президент Фінляндії.

Він зауважив, що війна – це річ брутальна та важка.

Але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки таку мову,

– додав Стубб.

Він також нагадав, що Фінляндія має 1 300 кілометрів кордону з Росією, тож нарощує виробництво боєприпасів в країні, залишає призов до війська і має найбільший запас артилерії в Європі.

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