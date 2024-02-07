Бояться разом збиратися, – Ягун про знищення росіян на окупованих територіях
Україна ефективно працює проти скупчень ворога на тимчасово окупованих територіях. Так вдається знищувати високопоставлених загарбників та колаборантів.
Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун, прокоментувавши знищення окупаційного "міністра надзвичайних справ" псевдореспубліки на Луганщині Алєксєя Потелещенка.
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Вони мають боятися разом збиратися
Як наголосив Ягун, такі точкові операція – це насправді складна та наполеглива робота. Україна не має достатньої кількості боєприпасів. Тому не може просто вдарити, аби вдарити.
Спершу йде ретельна розвідувальна робота. Потрібне підтвердження інформації, а, можливо, й спостереження. Особливо якщо це розташовано неподалік від кордону або на тимчасово окупованих територіях. В комплексі це допомагає отримати ефективний результат.
Один удар ракетою або кілька влучних прильотів дозволяє нам отримати результат. Вони не так суттєво впливають на боєздатність ворога, як впливають на його морально-психологічний стан. Вони бояться збиратися разом, проводити наради на відкритій місцевості. В них має бути страх перебувати на нашій землі,
– сказав Ягун.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила колосальну кількість особового складу та військової техніки. Станом на 6 лютого українські захисники знищили понад 390 тисяч загарбників.
- Нещодавно пізно ввечері стався приліт в ресторан у Лисичанську, де "топколаборанти" святкували дні народження. Там вдалося знищити "міністра надзвичайних справ" луганських бойовиків Алєксєя Потелещенка.
- Сили спеціальних операцій здійснили успішну операцію в ніч на 6 лютого у Чорному морі. Бойова група здійснила зачистку однієї з видобувних платформ, які використовувала Росія. Вдалося захопити важливе обладнання та підірвати щоглу з антеною.