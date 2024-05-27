Дозвіл на удари по Росії західною зброєю: Мелоні виступила проти такого рішення
Джерело:Ansa
У світі не вщухають обговорення щодо дозволу для України на удари по території Росії зброєю від партнерів. Зокрема, проти такого рішення виступає прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
Вона вважає, що Альянсу слід бути обачним у питанні скасування заборони. Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, щоб вони дозволили використовувати їх зброю для ударів по військових цілях у Росії.
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Мелоні відреагувала на заяву Столтенберга
Мелоні висловила застереження щодо можливого скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.
Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається,
– заявила прем'єр-міністр.
Мелоні також згадала про нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона, додавши, що вони викликають певні сумніви.
"Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", – зауважила вона.
Удари по Росії західною зброєю: останні новини
- У Швеції заявили, що Україна має право на захист. За словами міністра оборони Пола Йонсона, українські захисники можуть відповідати Росії ударами по її території, якщо це у межах законів ведення війни. Втім, він не відповів, чи дозволяє Швеція завдавати ударів по території Росії західною зброєю.
- Канцлер Німеччини вважає, що наразі немає причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні. Водночас Шольц нагадав про те, що є "чіткі правила" за якими Україна зобов'язалася не бити по території Росії наданою зброєю.
- Водночас міністр закордонних справ Британії Девід Камерон повідомив, що Україна має повне право на використання зброї, наданої Великою Британією, для ударів по цілях всередині Росії.