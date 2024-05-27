Дозвіл на удари по Росії західною зброєю: Мелоні виступила проти такого рішення

У світі не вщухають обговорення щодо дозволу для України на удари по території Росії зброєю від партнерів. Зокрема, проти такого рішення виступає прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Вона вважає, що Альянсу слід бути обачним у питанні скасування заборони. Нагадаємо, що нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, щоб вони дозволили використовувати їх зброю для ударів по військових цілях у Росії.

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Мелоні відреагувала на заяву Столтенберга

Мелоні висловила застереження щодо можливого скасування заборони на удари західною зброєю по території Росії.

Я не знаю, чому Столтенберг так говорить. Ми повинні бути дуже обачними. Я згодна, що НАТО має зберігати свою твердість і не подавати ознак того, що поступається,

– заявила прем'єр-міністр.

Мелоні також згадала про нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона, додавши, що вони викликають певні сумніви.

"Я раджу більше обачності. Важливо, щоб НАТО продовжувало підтримувати Україну для досягнення миру", – зауважила вона.

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