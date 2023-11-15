Ненавиджу, вони теж мають пережити це, – мешканка Селидового про жахливі наслідки удару

Вночі 15 листопада росіяни ударили по місту Селидове із ЗРК С-300. Внаслідок удару є жертва та постраждалі. Також в місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Рятувальники наразі розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. Місцеві жителі, з якими поспілкувалась кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, розповідають, що пережили моторошну ніч під ударами ворога.

Дивіться також Під завалами можуть бути люди: моторошні кадри з Селидового

Унаслідок ракетного удару по місту Селидове частково зруйновано чотириповерховий багатоквартирний будинок. Рятувальники, прибувши на місце обстрілу, почали проведення аварійно-рятувальних робіт.

Під завалами ще є люди

Рятувальники спільно з працівниками поліції допомогли двом пораненим. Чоловіка та жінку вже транспортували до місцевої лікарні.

Рятувальники за допомогою автодрабини врятували ще трьох осіб, зокрема дитину 2012 року народження, – з четвертого поверху будинку з заблокованої квартири,

– розповіла начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Донецькій області Вероніка Бахал.

Наразі, за її словами, аварійні роботи на місці влучання тривають. З-під завалів дістали тіло жінки.

Попри все, залишаються в місті

За попередньою інформацією, ще троє осіб перебувають під завалами у зруйнованій частині будинку.

Мешканці будинків, в які влучили росіяни, досі не можуть оговтатись від того, що пережили вночі.

Вероніка, яка перебувала в будинку, пошкодженому від влучання, розповіла, що була в евакуації в Павлограді, де пережила такі самі удари окупантів.

Тоді теж вікон не було, нічого не було, але цього разу гірше. Можу єдине сказати – ненавиджу та бажаю їм пережити, те що переживаємо ми, наші діти, мої батьки. Нехай мене осудять. І "ждунам" цього бажаю, які чекають та наводять. Нехай дивляться та думають. Це нікого не омине,

– не змогла стримати емоцій Вероніка.

Сусідка Вероніки – Олена сказала, що їхній під'їзд, на щастя, вцілів. Тільки на балконі повилітало скло і пластиковий шматок покрівлі.

Страшно! Пів ночі просиділи в коридорі. А коли вийшла на балкон, побачила, що сталося,

– поділилась враженнями Олена.

Попри обстріли, вона продовжуватиме жити в місті на не збирається виїжджати звідти.

"Маю тут роботу і не можу її кинути. Дочекаємось, коли увімкнуть світло, пустять воду. Все буде Україна!", – впевнена вона.

Фото з місця влучання в місті Селидове / 24 Канал

Що відомо про удар росіян по Селидовому