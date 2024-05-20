Створює проблеми для ворога: яка позиція партнерів України щодо ударів по Росії

В адміністрації Білого дому заявили, що їхня позиція щодо застосування американської зброї по території Росії залишається незмінною. Там погоджуються лише із тим, аби їхнє озброєння застосовували в межах України й тільки для оборони. Це зумовлено тим, що Росія може трактувати використання іноземної зброї як напад на свою територію, проте у Кремлі вже давно заявляють, що вони воюють із НАТО.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що у пропагандистських ЗМІ після успішних атак українським озброєнням по військових об'єктах на Бєлгородщині пишуть, що це все начебто західна зброя. Він зауважив, що наша держава по території Росії застосовує лише власні розробки та не порушує правил, які встановили партнери.

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Необхідно Україні

У Росії пропаганда вже давно розповідає, що проти них застосовують західну зброю. Це та "червона лінія", яку встановив Кремль, тому за умов такої риторики вона перестає діяти.

Я переконаний, що ніхто із наших партнерів не буде публічно казати, що їхньою зброєю можна бити вглиб російської території. Окремі представники урядів можуть робити подібні заяви, але це не вважатиметься офіційною позицією,

– наголосив Ігор Чаленко.

На його думку, світові лідери ставлять Росію у "стан стратегічної невизначеності". Він пояснив, що військово-політичне керівництво України буде самостійно визначати як застосовувати ті види озброєння, які надають нам партнери.

Це створюватиме тилові проблеми для Росії, яка використовує власну територію для підготовки подальших наступальних дій. Для того, щоб зменшити спроможність агресора, Україна має повне право атакувати військові цілі вглиб російської території,

– сказав політолог.

Ігор Чаленко вважає, що важливо відходити від риторики пов'язаної із "червоними лініями", яку намагається нав'язати Росія. Треба застосовувати всі необхідні засоби для протидії агресору.

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