Причина не в накопиченні: чому росіяни зробили паузу в масованих атаках

В Україні значно скоротилась кількість повітряних тривог за останній час. Ворог ймовірно накопичує ракети, щоб завдати масованого обстрілу по Україні.

Полковник ЗСУ запасу, льотчик інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ця пауза може бути пов'язана з тим, що росіяни чекають включення теплогенерації в Україні.

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Мають недоторканий запас

Це є логічним кроком з воєнної точки зору, якщо російським військові мають завдання вплинути саме на теплогенерацію в Україні.

Якщо вона перебуває у ввімкненому стані, то більшою мірою піддається ударам та масштабним виведенням з ладу. Тому окупанти чекають саме цього,

– наголосив військовий експерт.

Водночас накопичення ракет не є причиною паузи в обстрілах України.

Росія має так званий недоторканий запас, в якому є 500 – 700 ракет. Виготовляє вона приблизно до 100 ракет. І це набагато менше, ніж росіяни мали в минулому році. Проте якби стояло завдання завдавати ударів, вони б їх не накопичували. Їм й так вистачає для атаки по 20 – 30 ракет,

– зазначив полковник ЗСУ запасу.

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Окупанти найімовірніше чекають початку опалювального сезону. А також вони готують маршрути та цілі атак. Зараз напевно триває серйозна робота російської розвідки з дорозвідки, коректування, підтвердження розміщення об'єктів в Україні.

"Після цього буде проведена робота з маршрутизації руху ракет та з визначення цілей. А для цього потрібно дочекатись після роботи тепло та електрогенерації в Україні", – підкреслив Роман Світан.

Ракетні обстріли України