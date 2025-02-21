Зеленський може врятувати відносини зі США: у Politico окреслили кілька умов для цього

У Вашингтоні радять Україні переглянути угоду про рвдкоземельні метали. Дональд Трамп залишається відкритим до переговорів з Володимиром Зеленським. Така співпраця дозволить Києву налагодити стосунки зі США.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Politico. Трамп готовий налаштувати Україну на довгострокову мирну угоду з Росією після трьох років війни.

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Україна і США можуть поновити дружні стосунки

Інсайдери з адміністрації Трампа вкотре наголосили, що Україні потрібно далі разом працювати зі Сполученими Штатами. Йдеться, зокрема, про укладення угоди щодо надання американським компаніям половини власності на українські рідкоземельні мінерали. Водночас "словесні війни" між президентами не принесуть Києву ніякої користі.

Їм довелося на важкому шляху засвоїти, що публічна критика Трампа матиме серйозні наслідки. У партії є невелике, але гучне крило, яке є дуже антиукраїнським. Але всередині багато тих, хто все ще проукраїнський. Слова Трампа тільки підливає олії в вогонь,

– сказав один з високопосадовців США.

За словами політиків, публічні звинувачення з боку Трампа є тактикою ведення переговорів, незважаючи на те, що вона, ймовірно, зменшує довіру Європейського Союзу до США.

Чому США наполягають на підписанні угоди про рідкоземельні метали

Нагадаємо, що Дональд Трамп хоче укласти з Києвом угоду про корисні копалини як компенсацію за допомогу від США на мільярди доларів. Україна, своєю чергою, хоче отримати за це гарантії безпеки – якщо не членство в НАТО, то надання більшої кількості військової допомоги.

Володимир Зеленський сказав, що відхилив угоду, коли команда Трампа вперше її запропонувала, оскільки вона "не готова захищати наші інтереси". Однак радник з питань національної безпеки Майк Вольц зазначив, що угода між США і Україною про спільне інвестування буде "найкращою гарантією безпеки, на яку вони можуть сподіватися".