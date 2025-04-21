В обмін на військову допомогу: які підводні камені Трамп заховав в угоді про корисні копалини

Україна та США 17 квітня 2025 року підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Ця подія, ймовірно, свідчить, що сторони мають намір фіналізувати договір про надра. Однак цей процес може затягнутися, зважаючи на політику адміністрації Дональда Трампа.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що виглядає так, ніби ми повертаємось до початку процесу, де в основі лежить "нормальна інвестиційна історія". Володимир Зеленський, пропонуючи угоду про корисні копалини, давно наполягав на форматі – спільні інвестиції, спільний заробіток.

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Угода про корисні копалини

Юрій Богданов зауважив, що угода про надра трансформувалася в ідею, що Україна готова віддавати частину майбутніх прибутків в обмін на військову допомогу. Однак у процесі обговорення Трамп перетворив це у невигідний для України формат, мовляв, "держава, яка стала жертвою агресії, повинна виплачувати репарації".

Важливо! Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев назвав підписання Меморандуму про співпрацю з США у сфері корисних копалин позитивним кроком для залучення інвестицій у відновлення країни. Водночас він зауважив, що документ поки є лише декларацією намірів, і Рада затвердить майбутню угоду лише за умови вигідних для України умов – без боргових зобов'язань заднім числом та з надійними гарантіями безпеки.

Лідеру США не вдалось підписати цю угоду. На думку експерта зі стратегічних комунікацій, адміністрації Трампа дуже хочеться укласти цей договір, щоб продемонструвати американцям хоча б якийсь успіх від початку нового терміна президента.

З нашого (українського – 24 Канал) боку це можливість виторгувати інвестиції й потягнути час. Чим довше ми будемо в процесі перемовин і чим менше ми маємо конкретних зобов'язань перед адміністрацією Трампа, тим краще для нас,

– сказав Юрій Богданов.

За його словами, якщо угода про корисні копалини й буде підписана, то вона не переживе президентство теперішнього лідера США, тому її не треба сприймати як страшну катастрофу.

Крім того, щоб почати видобувати рідкісноземельні матеріали з української землі потрібно десятки років. Україні важливо виключити всі свої поточні доходи з цієї угоди та перетворити її в інвестиційну пропозицію, як це було від початку.