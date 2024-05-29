Угорщина блокує багато ініціатив ЄС щодо України: в Естонії висловилися, як це вирішити

Угорщина блокує понад 40% рішеннь Євросоюзу щодо допомоги Україні. Естонський міністр пояснив, що через це країна перебуває під великим тиском.

Про блокування допомоги урядом Орбана розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Угорщина блокує допомогу

Маргус Цахкна погодився, що Угорщина дійсно блокує значну частину рішень Євросоюзу.

Так, Угорщина багато чого блокує, і головне для нас зараз – це Європейський фонд миру. Дуже важливо, що ми в ЄС вирішили використовувати надприбутки від заморожених російських активів через Європейський фонд миру, але зараз Угорщина це блокує,

– пояснив естонський міністр.

Водночас політик вважає, що існують важелі впливу на Угорщину і Євросоюз може змінити цю ситуацію.

Я думаю, ми повинні вирішити це так само, як ми робили раніше, під час "зеленого світла" для розширення ЄС, виділення 5 додаткових мільярдів євро до ЄФМ, а також 50 мільярдів євро в рамках Ukrainian Facility. Тому Угорщина перебуває під великим тиском. Я бачив це сьогодні тому, що більшість з нас хоче цього,

– розповів Цахкна в інтерв'ю.

Політика Угорщини щодо війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що вже рік Євросоюз не може передати транші для воєнної допомоги з Європейського фонду миру через позицію Угорщини. Вона терміново звернулася до країни з закликом розблокувати рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО. Він заявив, що якби росіяни мали достатньо сил, аби перемогти Україну, то вони б це зробили. Це, на його думку, означає, що Кремль "не зможе махом проковтнути Захід". Він переконує, що заяви про напад Росії потрібні для залучення Європи у війну.

У Європейському Союзі планують розпочати переговори щодо вступу України у червні, проте Угорщина виступає проти. Угорщина каже, що це має бути процес, заснований на заслугах, без винятків.

Раніше очільник МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що дискусії та необхідні рішення в ЄС блокуються лише однією країною. Литовський міністр каже, що такі дії треба розглядати як системний підхід перешкоджання зусиллям ЄС відігравати значущу роль як зовнішньополітичний гравець.