Угорщина продовжує блокувати допомогу від ЄС: Орбан висунув Україні черговий ультиматум
Джерело:Bloomberg
Віктор Орбан заявив, що попри те, що "серця угорців з Україною", він продовжить блокувати допомогу від Євросоюзу у розмірі 540 мільйонів доларів. Політик вимагає, щоб Україна зняла санкції з OTP Bank, що продовжує працювати в Росії та фактично визнає "Л/ДНР".
Також угорський прем'єр-міністр вважає, що у війні Україні не перемогти, і вкотре закликав припинити вогонь – тобто фактично запропонував Україні капітулювати. Окрім того, він вкотре повторив наративи Кремля і назвав війну в Україні "конфліктом" між Росією та США.
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Блокування Угорщиною фінансового траншу від ЄС
Нещодавно міністр закордонних справ Петр Сійярто оголосив, що Угорщина і надалі блокуватиме фінансову допомогу Україні від Євросоюзу. Окрім того, країна також не планує підтримувати подальші санкції проти Росії.
Це рішення в Угорщині пояснили тим, що Україна внесла один з найбільших банків країни, OTP Bank, до переліку міжнародних спонсорів війни та ввела проти нього санкції. OTP Bank працює і в Україні, і в Росії, хоча в самому банку і стверджують, що продати російську частку просто не можуть через президентський указ, і публічно підтримали Україну у війні. Та попри це OTP Bank все ж фактично визнає квазіреспубліки на Сході і опинився у списку спонсорів війни не просто так.
Це питання принципів. Якщо така країна, як Україна, хоче отримати вашу фінансову підтримку, якщо вам потрібні наші гроші, будь ласка, поважайте нас і не накладайте санкцій на наші компанії,
– заявив Віктор Орбан.
Та позиція Орбана вносить все більший розбрат між Угорщиною та Європейським Союзом. Члени альянсу вже давно критикують прем'єр-міністра за більш ніж десятирічну консолідацію влади та тісні зв'язки з Кремлем.
"Я розчарований, точніше, роздратований поведінкою наших угорських друзів", – сказав журналістам Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, після зустрічі у Брюсселі.
Яка позиція Угорщини щодо війни в Україні
- На угорському заході "Мир та безпека" партія Орбана вивісила банер, де Угорщина зображена не в сучасних кордонах, а в межах 1920 року. До "Великої Угорщини" увійшли не тільки території України, але і окремі регіони Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії.
- Віктору Орбану не сподобалася також і заява Столтенберга про те, що після завершення війни Україна ввійде у НАТО, і з цим згодні усі учасники Альянсу. Прем'єр-міністр поширив допис генсека НАТО і прокоментував його так: "Що?".
- Один з угорських речників, Золтак Ковач, у своїй авторській колонці заявив, що винуватцем у нападі Росії є Україна, а саму війну нейтрально назвав "конфліктом". Окрім того, він вважає, що ЄС не має допомагати Україні та мусить припинити надсилати зброю військовим.