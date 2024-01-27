Дуже дошкуляє Кремлю: чому Орбан і Фіцо різко змінили позицію щодо України

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини виступали проти підтримки України. Наприклад, Віктор Орбан узагалі відкрито шантажував Європейський Союз. Однак ситуація різко змінилась.

Власне, не лише блокування допомоги Україні стояло "поперек горла" Євросоюзу. Поведінка Орбана та Фіцо була антиєвропейською, тож це вирішили змінити. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Орбан допік Євросоюзу

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що все ж не буде балотуватися до Європейського парламенту в червні цього року. Він заявив, що його рішення викликало інтенсивну увагу ЗМІ, спекуляції та "екстремальні реакції за межами Євроради".

Річ у тім, що з липня по грудень цього року в Раді ЄС на ротаційній основі головує Угорщина. У такий спосіб, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан міг перебрати повноваження Мішеля, якщо лідери ЄС не змогли швидко погодити кандидатуру нового президента.

Ця історія добре демонструє реальне ставлення європейських лідерів до Угорщини. Ця країна трохи всіх дістала, не виключно в контексті блокування надання швидкої підтримки України. Є внутрішньоєвропейські питання, а удар по принципах та цінностях Євросоюзу є дуже показовим. Орбану показують, що так більше не продовжуватиметься,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Віктор Орбан отримав чіткий сигнал від ЄС – якщо він не перестане провадити свою антиєвропейську політику, то неодмінно знайдуть механізми, як це зробити.

Ймовірно, прем'єр Угорщини "натяки" зрозумів, адже він знав застереження військово-технічної допомоги Україні на суму 22 мільярдів, яку готує ЄС. Можна припустити, що те ж саме буде і з виділенням Україні 50 мільярдів євро на 4 роки.

"Можливо, неформально, за закритими дверима Орбану сказали, що в іншому випадку щодо Угорщини застосують конкретні обмежувальні заходи. Тому він зараз зацікавлений в тому, щоб максимально зберегти своє обличчя", – наголосив політолог.

Очевидно, Орбану доведеться показати, що він відійшов від своєї позиції через те, що отримав усе, що хотів. Робитиме він це виключно для внутрішнього споживача.

Водночас варто розуміти, що навіть після ухвалення допомоги Україні, угорське питання не зникне. Тож ЄС муситиме й надалі стримувати Орбана від його шантажу задля отримання додаткових преференцій.

Зміна у позиції Словаччини

Подібна ситуація відбулася також і з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який змінив свою різку позиціюю щодо України та кардинально іншу. Він заявив, що не перешкоджатиме ні українським євроінтеграційним прагненням, ні фінансовій допомозі Україні.

Крім того, Фіцо наголосив, що співробітництво Києва зі словацькими компаніями продовжуватиметься. Цьому ніхто не стане на заваді.

Фіцо завжди був таким собі "Орбаном на мінімалках", було очевидно, що він робить заяви для внутрішнього споживача, але й з Європейським Союзом сваритись не буде. Тому що в нього немає ні таких ресурсів, ні можливостей,

– наголосив Рейтерович.

Прем'єр Словаччини зрозумів, що для нього співпраця з Україною – це питання грошей, і не маленьких. Тож така зміна позиції після приїзду до України та на тлі тиску ЄС не є дивною.

Як Угорщина та Словаччина змінили свою позицію щодо України