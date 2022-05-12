Угорщина вимагає гроші від Брюсселю за підтримку нафтового ембарго, – Пендзин

Про це 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин. Він також зазначив, що перейматись стосовно прийняття шостого пакету санкцій не варто, адже Європа дотисне їх прийняття.

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Уявімо, до якої межі дійшли внутрішні протистояння у Євросоюзі, якщо прем'єр Італії заявив, про необхідність змінювати механізм прийняття узгоджених рішень в ЄС,

– зазначає політолог.

Пендзин також додає, що Італія ніколи не була відкрито прихильною до України, тому це прецедент.

Чи переконає ЄС Угорщину щодо ембарго

Так, я переконаний, що Брюссель зможе знайти порозуміння із Будапештом. Вже була з візитом у Орбана Урсула фон дер Ляєн і ми бачимо, як відбуваються зрушення у позиції Угорщини. Тому я справді вірю, що шостий пакет санкцій проти Росії у Європі дотиснуть,

– повідомляє економіст.

А щодо Угорщини, то варто розуміти, що офіційний Будапешт прямо вимагає європейських дотацій, додає Олег Пендзин.

Що відомо про позицію Угорщини щодо війни в Україні

Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, якщо ЄС запропонує їй альтернативу із надходження енергоносіїв.

Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні заявив, що Угорщина не блокуватиме вступ України до Північноатлантичного Альянсу, а також підтримає прагнення Києва до членства в Європейському Союзі.

Угорські чиновники після обстрілу Закарпаття, яке межує із Угорщиною, заявили, що "рішення не дозволяти транзит зброї через угорсько-український кордон було правильним".

Детальніше про позицію Угорщини в російсько-українській війні: дивіться відео