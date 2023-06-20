З Угорщини вивезли трьох українських військовополонених, – речник МЗС
Українському посольству в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини 3 українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається вся необідна допомога.
Про це у коментарі 24 Каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Відповідні органи працюють над тим, аби повернути додому решту українських бійців.
Дивіться також Передача 11 військовополонених Угорщині перетворюється на "політичний детектив", – ГУР
Троє українських військовополонених повернулись з Угорщини
За словами Ніколенка, повернути українських воїнів вдалось завдяки роботі посольства України в Будапешті.
Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників,
– наголосив речник МЗС.
Що передувало
- 8 червня з'явилася інформація про передачу Угорщині українських військовополонених за посередництва РПЦ. Віцепрем'єр країни з церковних справ Жолт Шем'єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 закарпатських угорців.
- При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетність уряду до вивезення військовополонених.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем'єр Віктор Орбан.
- За словами речника уряду Угорщини Золтана Ковача, українські військові начебто самі хотіли приїхати в Угорщину. І так зване "звільнення" буцімто відбулося "з власної волі українців".