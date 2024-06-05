Ми єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні, – Орбан знову оскандалився

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вирішив поговорити про війну в Україні. Цього разу він видав абсурдну заяву, що нібито на фронті в Україні з усього Європейського Союзу гинуть лише громадяни його держави.

В інтерв'ю італійському виданню прем'єр Угорщини визнав, що "немає жодних сумнівів", що Росія розпочала війну в Україні. І додав, що у цій російсько-українській війні активну участь бере угорська нацменшина із Заходу України.

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"Ми стоїмо на роздоріжжі"

За словами Віктор Орбана, уродженці Угорщини долучаються до Сил оборони України та гинуть у бойових діях на українській території.

Угорщина межує з Україною, це не якась війна, а на нашому кордоні… Ми єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні,

– каже Орбан.

Водночас прем'єр Угорщини бідкається, що наразі світ перебуває "на роздоріжжі" – потрібно або закінчити війну дипломатичним шляхом, або заглибитися у неї.

"Війну почала Росія, в цьому немає сумніву, але ми повинні запитати себе, як діяти. Ми стоїмо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", – зазначив Віктор Орбан.

Він також боїться того, що дозвіл Україні бити по території Росії, призведе до ескалації конфлікту. "Це матиме наслідки з сильною реакцією Росії, і ризик втручання НАТО буде за один крок", – сказав Орбан.

На боці України воюють чимало іноземних громадян

З початку повномасштабної агресії Росії чимало іноземців прибули до України та долучилися до наших Сил оборони. Це підтверджує абсурдність заяв Віктора Орбана.

Наразі проти Росії в Україні воюють тисячі добровольців з різних країн світу. Переважно це громадяни Європи та вихідці із пострадянських держав. За останніми даними, Інтернаціональний легіон налічує приблизно 20 тисяч іноземців з понад 50 національностей.

Водночас щонайменше 50 громадян США загинули у боротьбі проти Росії. Більшість з них були ветеранами. Серед останніх загиблих є також громадяни Грузії. Так, на початку травня унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. А декілька днів тому стало відомо, що у боях із росіянами загинув доброволець із Нідерландів. Сталося це поблизу міста Часів Яр, що у Донецькій області. Серед загиблих також громадяни Франції, Бразилії, Великої Британії, Чехії тощо.

Додамо, що нещодавно президент Зеленський дозволив тим іноземцям, які легально проживають в Україні, вступати до Національної гвардії. Також він запропонував законопроєкт, який полегшить процес отримання громадянства іноземцям, які стоять на захисті України від російської агресії.

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