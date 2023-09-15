Україна повернула додому понад 50 загиблих оборонців

Наша держава продовжує процедуру повернення загиблих українських воїнів. Зокрема, 15 вересня вдалося повернути понад 50 тіл.

️Україна продовжує повертати тіла загиблих захисників із Росії. Цього разу вдалося доправити додому тіла 51 загиблого бійця.

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Україна продовжує пошуки

️Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців,

– мовиться в повідомленні.

Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність.

Зокрема, попередній обмін відбувся 4 серпня. Тоді вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мовиться про 44 особи, які загинули на фронті, захищаючи Батьківщину.

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