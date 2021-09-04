Україна до кінця року отримає від США нову партію "Джавелінів", – Кулеба

До кінця 2021 року Україна може отримати партію бронебійних систем "Джавелін". Це передбачено новим пакетом безпекової допомоги США. Однак українська сторона на цьому не зупинятиметься.

В Україні планують продовжувати переговори з США для отримання інших видів летальної зброї та нелетального обладнання. Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Кулеба уточнив, що не може зараз уточнити як і про що планують домовлятися, бо Україна чекає на візит міністра оборони США Ллойда Остіна.

Діалог між Україною та США з питань безпеки та оборони продовжуватиме робоча група комісії стратегічного партнерства, про перезапуск якої домовилися Володимир Зеленський та Джо Байден.

Перше засідання оновленої комісії, за словами голови МЗС України, відбудеться вже цієї осені.

Восени разом із моїм колегою державним секретарем Ентоні Блінкеном ми проведемо в Вашингтоні чергове засідання комісії. Там ми плануємо ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства України та США,

– заявив Кулеба.

До слова, першу Хартію стратегічного партнерства України та США підписали ще у 2008 році держсекретарка США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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Що таке "Джавелін"?

"Джавелін" – протитанковий ракетний комплекс нового покоління, який розробили у США і прийняли на озброєння у 1996 році. Може знешкоджувати бронетехніку, гелікоптери та безпілотники. Його колись успішно використовували в Іраку, а з 2018 року перші "Джавеліни" з'явилися на озброєнні України.

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