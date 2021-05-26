Україна успішно евакуювала своїх громадян та іноземців з Сектору Гази

26 травня 2021 , 14:23
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Однією із перших Україна евакуювала зі Сектору Гази понад 100 своїх громадян, а також 17 іноземців. Наразі люди перебувають у Каїрі та готуються до вильоту в Київ.

Кулеба наголосив, що Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але її вдалося успішно завершити.

Читайте також Раді пропонують визнати ХАМАС терористичною організацією: вже є текст постанови

Україна евакуювала людей зі Сектору Гази

Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,
– повідомив міністр.

За його словами, евакуйовані перебувають у безпеці в Каїрі, вже незабаром вони вилетять до Києва.

Очільник МЗС зазначив, що Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з вивезення із Сектора Гази громадян 3 країн. "Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам", – додав Кулеба.

Міністр також висловив вдячність єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю.

Евакуація українців та іноземців з Палестини: що відомо

  • Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян з Сектору Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу ще 19 травня.
  • Раніше Кулеба повідомив, що евакуацію затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна була готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем: основне

Автор: Наталія Пристанська