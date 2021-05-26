Україна успішно евакуювала своїх громадян та іноземців з Сектору Гази

Однією із перших Україна евакуювала зі Сектору Гази понад 100 своїх громадян, а також 17 іноземців. Наразі люди перебувають у Каїрі та готуються до вильоту в Київ.

Кулеба наголосив, що Україна та Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але її вдалося успішно завершити.

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Україна евакуювала людей зі Сектору Гази

Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії,

– повідомив міністр.

За його словами, евакуйовані перебувають у безпеці в Каїрі, вже незабаром вони вилетять до Києва.

Очільник МЗС зазначив, що Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з вивезення із Сектора Гази громадян 3 країн. "Ми не лише не залишаємо своїх у біді, але і допомагаємо партнерам", – додав Кулеба.

Міністр також висловив вдячність єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю.

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Україна домовилася про "зелений коридор" для вивезення громадян з Сектору Гази через Єгипет та організацію відповідного авіарейсу ще 19 травня.

Раніше Кулеба повідомив, що евакуацію затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна була готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.

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