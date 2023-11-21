Є три види загрози: енергооб'єкти України захистили не лише від ракет

На зустрічі із представниками посольств США та Великої Британії Мустафа Найєм повідомив про те, що Україна готує трирівневий захист своїх енергетичних об'єктів на випадок повторення російських повітряних ударів. Однак подробиці про перелік захищених об'єктів є таємними.

Про це 24 Каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він зазначив, що споруджуючи три рівні захисту для критичної інфраструктури, Україна намагається краще підготуватися до опалювального сезону.

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В чому полягає трирівневий захист

Перший рівень загрози, якому готується протидіяти агентство відновлення та розвитку інфраструктури – це уламки, що можуть пошкодити вузли енерготехнічного обладнання.

Другий рівень полягає у захисті від безпосередньо механічного проникнення снаряду або носія вибухівки. І нарешті третій рівень захисту має на меті амортизувати вибухову хвилю від російського удару.

Максим Білявський про три рівні захисту критичної інфраструктури: дивіться відео

"Саме тому і йде мова про три рівні захисту. Тобто, є три цілі або завдання, які так чи інакше виконують ці рівні захисту. Я вірю в те, що така робота проводиться й Україна робить усе можливе й неможливе, щоб підготуватися до чергового опалювального сезону під час повномасштабного вторгнення Росії", – зазначив аналітик.

Що ще відомо про підготовку до обстрілів

Протягом 2023 року Україна отримала значну кількість засобів ППО, серед яких – додаткові пускові та комплекси Patriot, SAMP/T, NASAMS, IRIS-T. Також у співпраці зі Сполученими Штатами Україна змогла інтегрувати до ЗРК "Бук" американські ракети Sea Srarrow, посиливши цим боєздатність комплексів радянського виробництва.

Цікаво, що в Укренерго зберігають оптимізм щодо проходження опалювального сезону за наявності в агресора близько 800 ракет. Водночас за песимістичними прогнозами, в разі серйозних пошкоджень інфраструктури українцям доведеться кілька діб пробути без світла.

Також у Міністерстві інфраструктури повідомили, що станом на сьогодні в Україні працюють майже 11 тисяч Пунктів незламності й ще понад 2 тисячі готуються до відкриття.

: за словами Мустафи Найєма, першим рівнем захисту Агентство відновлення захищає 90 об'єктів у 21 області, другим – 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях і третім – 22 підстанції у 14 областях.