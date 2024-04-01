Це "мозок" літака: у Повітряних силах розповіли про надважливий елемент F-16
Партнери продовжують підтримувати Україну щодо отримання винищувачів F-16. Днями уряд Бельгії оголосив про виділення 25-го пакету допомоги нашій країні. Він складатиметься зі 100 мільйонів євро, які будуть спрямовані на утримання та експлуатацію F-16.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав 24 Каналу, що ці кошти будуть витрачені на комплекс заходів щодо обслуговування винищувачів F-16. Зокрема на підготовку інфраструктури, навчання пілотів тощо.
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Це грифована інформація
Рішення щодо витрат цих коштів будуть ухвалювати компетентні особи, з огляду на потреби.
Для України це новий вид літаків. Ми не маємо відповідної виробничої бази, яка б дозволяла нам самостійно виготовляти деталі до F-16. Нам потрібно розбудовувати інфраструктуру у співпраці з нашими партнерами,
– пояснив речник Повітряних сил.
Наразі невідомо, з яким устаткуванням ми отримаємо винищувачі F-16. Проте, за його словами, один з найголовніших елементів цих літаків – радар, який дозволяє фіксувати, захоплювати цілі.
Літаки, які зараз маємо на озброєнні, зокрема Су-27, є морально застарілими. Їм доволі важко заходити на ціль, захоплювати її. Радар – це "мозок" літака, який допомагатиме в збитті цілей, у відбитті повітряного нападу та завданні ударів по авіації,
– пояснив Євлаш.
Кожен літак, як зазначив він, застосовується під певну ціль. Зокрема є літаки, які будуть безпосередньо вести повітряні баталії, інші – завдавати ударів по місцях скупчення противника, по їхніх базах, по наземних засобах ураження тощо.
"Які літаки на які цілі будуть розподілятися – це грифована інформація. Однак коли літаки безпосередньо будуть надходити в Україну, всі ці засоби будуть вміло та правильно розподілені відповідно до нагальної потреби. Оскільки війна постійно змінюється, ми будемо адаптуватися до поточної ситуації", – зауважив він.
Що відомо про надання Україні F-16
- Данія має намір першою передати нашій країні винищувачі. За словами міністра закордонних справ Ларса Люкке Расмуссена, перші 6 літаків Київ має отримати влітку 2024 року. Він зазначив, що цей процес відбувається за графіком.
- Також Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро. Ці кошти підуть на закупівлю за Повітряних сил ЗСУ боєприпасів класу "повітря-земля", які будуть застосовані на винищувачах F-16. Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен, додавши, що Нідерланди також спрямують понад 200 мільйонів євро на придбання безпілотників для України.
- Водночас наприкінці березня 10 українських пілотів закінчили навчання на F-16 у Великій Британії. Наші льотчики опанували базову льотну, наземну і мовну підготовку. Наступний крок – ці 10 пілотів мають пройти просунуту льотну підготовку у французьких Військово-повітряних силах. Після цього вони займатимуться тренуванням на західних винищувачах F-16.