Разом з рухом до НАТО Україна має прагнути статусу стратегічного партнера США, – Кривонос

Сергій Кривонос заявив, що, рухаючись у сторону НАТО, Україна також має прагнути отримати статус стратегічного партнера США поза Північноатлантичним Альянсом.

Про це генерал-майор ЗСУ повідомив під час міжнародного круглого столу на тему: "ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?".

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У червні питання про надання нам Плану щодо членства в НАТО не буде вирішено. І за рахунок використання агентів впливу. Росія наростила (свої позиції – 24 канал) і я думаю, що декілька країн будуть проти,

– сказав він.

Сергій Кривонос переконаний, що паралельно з рухом до Альянсу Україна повинна прагнути отримати статус стратегічного партнера США поза НАТО.

Військовий додав: "Те, що ми можемо більш-менш реалізувати, – це стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами поза членством НАТО".

Насамкінець генерал-майор зазначив, що зараз головне, щоб завищені очікування щодо отримання ПДЧ не призвели до інформаційної паніки про "зраду та про покинуту Україну".

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

Саміт глав держав та урядів країн Альянсу відбудеться 14 червня у Брюсселі. На ньому планують ухвалити рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, зокрема таких: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

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