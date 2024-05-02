Велика проблема, – Євлаш назвав, які ворожі повітряні цілі найважче збивати
Росія щоденно атакує Україну різними видами озброєння: це і керовані авіаційні бомби, і дрони, і ракети. Українські захисники роблять усе можливе, аби знищити ворожі цілі, однак дещо збивати практично неможливо.
Пов'язано це насамперед із дефіцитом систем ППО в Україні. Про це 24 Каналу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що наша держава, зокрема, потребує нових Patriot.
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Систем ППО бракує
В ніч на 2 квітня сили протиповітряної оборони змогли знищити 2 безпілотники "Shahed-136/131", а також російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", які летіти в напрямку Одеської області. Однак для українських захисників є й доволі складні цілі для перехоплення.
З балістичними ракетами "Іскандер-М" ми, на жаль, не можемо ефективно боротися, оскільки не вистачає достатньо засобів. Найефективнішою у цьому сенсі є система Patriot, яка неодноразово показала себе у бойових умовах, прикриваючи наші міста,
– наголосив Ілля Євлаш.
Останнім часом ворог все частіше б'є балістикою по цивільній інфраструктурі, завдає також цинічних ударів ракетами з касетною частиною. Впоратися з цими повітряними цілями зараз надзвичайно складно.
"Це є великою проблемою. Ми потребуємо посилення від наших партнерів", – підкреслив речник Повітряних сил.
За минулу добу росіяни також випустили 1 крилату ракету – ймовірно, це була Х-69, яку запустив ракетоносій Су-57 з акваторії Чорного моря. Водночас поки невідомо, чи точно окупанти застосували Х-69, експерти з Київського науково-дослідного центру невдовзі мають офіційно встановити вид ракети.
Варто зазначити, що лише за квітень російські окупанти застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 "Шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб. Тобто щоденно загарбники випускають десятки цілей по мирних українських містах.
Російські атаки на Україну
- Під ударом росіян все частіше опиняється Одеса. Зокрема, увечері 1 травня обстрілу зазнало одне з відділень "Нової пошти" та сортувальне депо. Внаслідок атаки їх було повністю знищено. На щастя, працівники, які були на зміні не постраждали, адже вчасно перейшли в укриття. Росіяни знищили товарів на 3 мільйони гривень – "Нова пошта" зобов'язалась виплатити українцям оцінкову вартість знищених посилок.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено 50% всієї енергосистеми. Тому нашій державі вкрай важливо отримати додаткові системи ППО, зокрема Patriot.
- Зауважимо, Росія може готувати обстріл на Великдень, що відбудеться вже цієї неділі, 5 травня. У Повітряних силах зазначили, що ворог підступний та може зіпсувати святкування українцям. Водночас пильними до повітряних тривог необхідно бути не лише у святкові, але й у будні дні.