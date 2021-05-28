Навіть у випадку з оточенням Януковича: Україна не вдалася б до перехоплення літака, – ОПУ

В Офісі Президента заявили, що в Україні не можна уявити ситуацію, щоб літак примусово посадили заради затримання певних людей. Навіть якщо мовиться про оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що усі аналогічні спецоперації є неможливими у сучасному світі. Це наражає на небезпеку іноземних громадян та порушує фундаментальні правила функціонування того чи іншого галузевого ринку.

Зауважте Вкотре передумали: у Білорусі зробили нову заяву про "замінування" літака Ryanair

Навіть якщо через повітряний простір буде пролітати, наприклад, уряд часів Віктора Януковича, зупиняти тут ми його не можемо, тому що є екстрадиційні процедури, яких ми повинні дотримуватися. Це цивілізовані відносини,

– заявив Подоляк.

За словами радника голови ОП, "якщо ми їх порушимо, то повинні бути готові до того, що нас будуть сприймати негативно".

Інцидент з літаком у Білорусі: головне