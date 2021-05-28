Навіть у випадку з оточенням Януковича: Україна не вдалася б до перехоплення літака, – ОПУ

28 травня 2021 , 18:12
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Джерело:

24 канал

В Офісі Президента заявили, що в Україні не можна уявити ситуацію, щоб літак примусово посадили заради затримання певних людей. Навіть якщо мовиться про оточення експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що усі аналогічні спецоперації є неможливими у сучасному світі. Це наражає на небезпеку іноземних громадян та порушує фундаментальні правила функціонування того чи іншого галузевого ринку.

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Навіть якщо через повітряний простір буде пролітати, наприклад, уряд часів Віктора Януковича, зупиняти тут ми його не можемо, тому що є екстрадиційні процедури, яких ми повинні дотримуватися. Це цивілізовані відносини,
– заявив Подоляк.

За словами радника голови ОП, "якщо ми їх порушимо, то повинні бути готові до того, що нас будуть сприймати негативно".

Інцидент з літаком у Білорусі: головне

  • Літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, 23 травня примусово посадили у Мінську. Причиною стало начебто повідомлення про замінування. 
  • Водночас під час перевірки пасажирів білоруські правоохоронці затримали ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
  • Білоруське Міністерство транспорту й комунікацій повідомило, що повідомленням про замінування начебто надійшло від бойовиків ХАМАС.
  • Водночас ХАМАС відразу заперечив мінування літака. Представник Фаузі Бархум заявив, що "ми не вдаємося до таких методів".
  • Згодом ЗМІ повідомили, що лист про мінування від так званих "терористів" надійшов пізніше, ніж білоруські диспетчери розповіли про нього пілоту. 
  • Вже 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про замінування надійшло нібито від Швейцарії. 
  • Швейцарська влада спростувала слова Лукашенка. 
Автор: Мар'яна Бекало