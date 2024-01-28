Має бути своя тактика: військовий оглядач пояснив, який спосіб ведення війни обирає Україна
Росія та країни НАТО мають різні можливості та тактики щодо ведення війни. Москва виготовляє велику кількість снарядів, танків та не шкодує свого війська. Західні ж країни володіють високоточною зброєю та високотехнологічною авіацією.
Україна ж має обирати одну з цих тактик, але при цьому повністю залежить від західного постачання зброї та техніки. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що західні партнери досі не передали Україні винищувачі F-16. Також ЗСУ півтора року чекали на ракети ATACMS.
До теми В хід знову пішли механізовані підрозділи: Росія змінила тактику під Бахмутом
Намагаємось балансувати
Також Україна отримала меншу, ніж була заявлена, кількість танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley, які добре показали себе в зоні бойових дій.
В України має бути своя тактика війни та діяти вона має за своїми сценаріями,
– зазначив військовий оглядач.
Будувати архітектуру війни так, як росіяни, ми не зможемо. Вони, на думку Коваленко, мають велику кількість людського ресурсу, який при цьому не шкодують.
У росіян наразі тотальна перевага в кількості над нашим гарнізоном, який тримає Кринки та інші ділянки фронту. Однак ЗСУ, не маючи повного спектра та можливостей використання західних зразків зброї, змушують ворога зазнавати досить серйозних втрат – в 10 і більше разів, ніж ми. Це і є наша тактика,
– впевнений Олександр Коваленко.
Водночас наші партнери не можуть надати нам зброю у необхідному об'ємі. Тому Україна намагається балансувати, щоб максимально зберегти життя військових і при цьому виснажувати Росію якнайменшими втратами.
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат
- За останню добу (станом на 28 січня) було ліквідовано 740 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 382 110 одиниць особового складу.
- Крім того, ЗСУ щодня знищує велику кількість ворожої техніки та озброєння, а з початку війни росіяни втратили: танків – 6 280 (+9), бойових броньованих машин – 11 671 (+19), артилерійських систем – 9 097 (+12), РСЗВ – 972 (+0), засобів ППО – 660 (+0), літаків – 331 (+0), гелікоптерів – 324 (+0), БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 041 (+4), крилатих ракет – 1 845 (+0), кораблів /катерів – 23 (+0), підводних човнів – 1 (+0) тощо.
- Крім того, тільки за добу 27 січня українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували 26 одиниць техніки окупантів. Також було знищено 3 склади боєприпасів противника і нейтралізовано або збито 197 БпЛА різних типів.