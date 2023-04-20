Росіяни будуть полювати на них, – Повітряні сили про отримання ЗРК Patriot

Україна посилила протиповітряну оборону зенітно-ракетними комплексами Patriot, які отримала від США, Німеччини та Нідерландів. Система допоможе закрити українське небо від російських ракет, літаків та дронів-камікадзе.

Наразі у Повітряних силах не оприлюднили інформації про кількість ЗРК Patriot та, чи стали вони вже на бойове чергування. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що це дуже чутлива інформація.

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Ворог буде полювати на них

18 квітня уряд Німеччини повідомив, що передав Україні систему Patriot та боєприпаси. Згодом міністр оборони України Олексій Рєзніков офіційно підтвердив це. Він додав, що Україна отримала комплекси Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. Скільки саме, міністр не уточнив.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів, що інформацією про кількість систем володіє дуже обмежене коло осіб. Він підтвердив, що факт передачі відбувся, але більш детальну інформацію оприлюднять згодом.

Юрій Ігнат про передачу ЗРК Patriot: дивитись відео

"Коли зможемо розповісти більше, то обов’язково це зробимо. Це дуже чутлива інформація, а наш ворог не спить. Вони, очевидно, будуть полювати на ці системи. Наразі, озвученої міністром інформації, буде достатньо. Деталі згодом", – заявив Ігнат.

На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 каналу

Передача Україні ЗРК Patriot