У Кремлі цього бояться найбільше: що може кардинально змінити хід війни

Дональд Трамп змінив свою позицію щодо військової допомоги Україні. Київ навіть може отримати далекобійні ракети від США.

Мовиться про ракети JAASM, які можуть значно підвищити обороноздатність України. Як ці ракети можуть змінити війну і чому це дуже лякає Кремль, 24 Каналу розповів публіцист, правозахисник Марк Фейгін.

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Що змінить хід війни?

Західні ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп може ухвалити рішення щодо передачі Україні ракет AGM-158 JASSM. Дальність їхнього польоту сягає від 900 до 1000 кілометрів. У Кремлі не надто втішені такою перспективою.

Це дуже болісно, дуже. Цього бояться найбільше. Збити їх практично неможливо, особливо російськими засобами. Якщо така ракета прилетить у вразливе місце, це може дуже сильно демотивувати продовження війни,

– зауважив Марк Фейгін.

За словами публіциста, сенс далі вести війну сильно знижується, якщо Україна досягне паритету у кількості повітряних цілей, які зможе запускати по Росії. У Києві здатні збивати те, що летить з країни-агресорки, а ось російська протиповітряна оборона є значно слабшою. Досвід Ірану показав, що системи на кшталт С-300/С-400 є немічними проти серйозної загрози.

"Вони можуть вдавати, що їм не страшно, але війна стане зовсім іншою. Путін загалом воює лише зі слабкими. Він на Україну напав тому, що був переконаний, що Україна слабша. Зараз, коли Україна зрівняється силою, навіть якщо не у всьому, тоді втрачається сенс війни. Ти нічого не отримуєш – лиш втрачаєш", – зауважив Фейгін.

Хоч Путін політично втратить дуже багато, закінчивши війну без гіперболізованих перемог, однак вибору у нього може не залишатися. Рішення США про посилення України, якщо Путін не погодиться на мирну угоду, може стати справжнім поворотним моментом війни.

Отже, отримавши нові далекобійні засоби ураження, Україна зможе пропорційно відповідати на російські обстріли. Тож умовний удар по Києву для Росії може обернутися таким же потужним ударом по Москві.

"Що більше в України буде зброї, то швидше у Росії зрозуміють, що тепер їхні обстріли матимуть трагічні наслідки для них самих. Відчуття вседозволеності зникне одразу. Це сильно вплине на тривожність, яку відчуватиму Путін та його оточення", – наголосив публіцист.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський наголошував на тому, що переозброєння України змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Це відбудеться навіть у випадку, якщо зброю ще не застосують.