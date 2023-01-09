Ракети до "Буку", – військовий експерт назвав переваги Sea Sparrow

В останньому пакеті військової допомоги Україні від США мають бути зенітні ракети Sea Sparrow, якими відтепер українські військові зможуть облаштовувати свої ЗРК "Бук".

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Донедавна ЗСУ мала дефіцит ракет до "Буків", але з постачанням Sea Sparrow цю проблему буде вирішено.

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За його словами, з кожним запуском радянських ракет з "Буків" їхній запас зменшується. До того ж ЗРК "Бук" не постачали за радянських часів до країн Варшавського договору. Певну кількість мала Фінляндія, яка їх отримала вже 90-ті роки від Росії.

"Треба розуміти, що ракети до "Буку" Україна сама не виробляє і брати їх доволі складно де. Адже кількість цих комплексів та ракет до них у наших союзників вкрай обмежена", – наголосив він.

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Тепер "Буки" не встануть "на паркування"

Військовий експерт зазначив, що інтеграція Sea Sparrow до "Буку" – це справжня загадка, тому що наукової відповіді, як це відбулось, не існує.

Це навіть складніше, ніж інтеграція протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM під крило радянських МіГ-29. Це зробили українські інженери у співпраці з американськими,

– нагадав він.

Катков зауважив, що була проведена величезна робота, і тепер всі "Буки", які є в наявності в Україні, можна використовувати для виконання їми своїх бойових задач.

"Sea Sparrow – доволі популярна ракета. Зараз вона знімається з озброєння, проте є значні її запаси. Її можливості майже ідентичні можливостям "Буку". Тому тепер питання, де брати ракети до "Буків" з огляду на Sea Sparrow, вирішено", – вважає Олег Катков.

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