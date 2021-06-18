Україна отримуватиме гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, – Вітренко

Якщо Росія таки добудує газопровід "Північний потік-2", Україна продовжить отримувати гроші за контрактом. Вони надходитимуть, навіть якщо транзиту не буде.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телепередачі наголосив, що сторони підписали контракт, який передбачає гарантію – "качай або плати".

Читайте також Путін на шляху до перемоги, – Кулеба про "Північний потік-2"

Вітренко про гроші за транзит газу Україною

Тобто Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України,

– заявив Вітренко.

За його словами, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо Росії все-таки вдасться добудувати трубопровід "Північний потік-2", то Україна продовжить за контрактом отримувати мільярди доларів.

Заяви інших політиків щодо "Північного потоку-2"

Днями Володимир Зеленський вкотре наголосив, що російський газопровід необхідно зупинити.

Пані посол України у США Оксана Маркарова зауважила, що "Північний потік-2" є російською зброєю проти Європи.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс наголосив: якщо газопровід добудують, то Росія гратиме за правилами третього пакета та не ухвалюватиме рішення, кому постачати газ, а кому – ні.