Україна отримуватиме гроші за транзит газу, навіть якщо Росія його зупинить, – Вітренко

Якщо Росія таки добудує газопровід "Північний потік-2", Україна продовжить отримувати гроші за контрактом. Вони надходитимуть, навіть якщо транзиту не буде.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телепередачі наголосив, що сторони підписали контракт, який передбачає гарантію – "качай або плати".
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Вітренко про гроші за транзит газу Україною
Тобто Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде через територію України,
– заявив Вітренко.
За його словами, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо Росії все-таки вдасться добудувати трубопровід "Північний потік-2", то Україна продовжить за контрактом отримувати мільярди доларів.Нагадаємо, раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "Північний потік-2" становить загрозу, а умовою його запуску повинна бути деокупація українських територій.
Заяви інших політиків щодо "Північного потоку-2"
- Днями Володимир Зеленський вкотре наголосив, що російський газопровід необхідно зупинити.
- Пані посол України у США Оксана Маркарова зауважила, що "Північний потік-2" є російською зброєю проти Європи.
- Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс наголосив: якщо газопровід добудують, то Росія гратиме за правилами третього пакета та не ухвалюватиме рішення, кому постачати газ, а кому – ні.