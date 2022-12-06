Не можна, щоб Росія "зберегла обличчя": кіборг про сусідство з країною-агресоркою після війни
Якщо Україна дозволить Росії "зберегти обличчя" або дозволить Москві вийти з війни хоч з якоюсь перемогою – це означатиме лише коротке перемир’я, що призведе до ще кривавішої агресії.
Про це 24 каналу розповів кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він впевнений, що російсько-українська війна має навчити весь цивілізований світ не допускати кровопролитних воєн, "інакше буде зле".
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Військовий ЗСУ вважає, що Україна має працювати над тим, аби інші поневолені народи Росії теж мали право на самовираження, а у майбутньому, щоб вони стали незалежними державами.
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На думку Костенка, саме із такими країнами, утвореними після розпаду Росії, Україна може у подальшому співпрацювати.
Секретар оборонного комітету Верховної Ради впевнений, що коли Росія програє у війні, всередині неї почнуться національні рухи, а народи Росії захочуть стати незалежними.
Думаю, ці процеси однозначно будуть і Україна їх має підтримати,
– сказав Костенко.
Водночас військовий вважає, що Білорусь має нести повну відповідальність за злочини у війні на рівні з Москвою.
Мінськ має відповідати за війну
Зокрема Мінськ має бути у всіх санкційних списках, а поруч із Путіним повинен сидіти Лукашенко та всі білоруські високопосадовці, які мали можливість впливати на рішення, але не робили цього.
Білорусь – ворог, що б ми не говорили. Це ворог, який за гарними словами і виправданнями намагається приховати, що вони надали свою територію для вторгнення і вбивства наших співвітчизників,
– сказав Костенко.
Він переконаний, що Білорусь нічим не відрізняються від росіян, адже не беручи участі у війні фізично, вони надають право робити це з їхньої території росіянам.
Це як прийшов сусід, взяв зброю і каже: ти тут постій, я а з твого двору когось вб’ю або по комусь постріляю,
– вважає Костенко.
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