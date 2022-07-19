Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів
Україна продовжує повертати тіла своїх загиблих воїнів, які на фронті відстоювали територіальну цілісність нашої держави. Так, вдалося повернути тіла ще 45 захисників.
Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.
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У відомстві зазначили, що операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України відповідно до норм Женевської конвенції.
Скільки Україна повернула тіл загиблих воїнів
У Міністерстві реінтеграції 12 липня інформували, що в межах чергового обміну вдалося повернути ще 30 тіл загиблих військовослужбовців.
Повідомлялося, що Україна вже отримала понад 400 тіл військовослужбовців у межах обмінів з росією, переважно – загиблих на "Азовсталі". Більшість тіл вже опізнали.
Перші тіла загиблих захисників "Азовсталі" Україна отримала на початку червня. На лінії фронту в Запорізькій області 2 червня відбувся обмін у кількості 160 на 160.
14 червня стало відомо, що українській стороні вдалося повернути тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі".
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28 червня у Міністерстві реінтеграції повідомляли про черговий обмін, в рамках якого вдалося забрали 46 тіл загиблих захисників. Серед них 21 захисник "Азовсталі", 11 – оборонці Маріуполя, 14 – бійці із селища міського типу Старий Крим Маріупольської міської громади.
Міністерка реінтеграції Ірина Верещук інформувала, що станом на 30 червня вдалося повернути 300 тіл загиблих героїв.
Як відомо, у середині червня українські воїни отримали наказав припинити оборону Маріуполя і зберегти життя. Після цього наших воїнів і тіла загиблих військових вивезли на окуповані території та мають обміняти на російських полонених.
Відомо, що 29 червня змогла повернути на батьківщину 144 своїх воїнів. Це був один з найбільших обмінів полонених з початку повномасштабного російського вторгнення.
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