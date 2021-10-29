Україна вимагатиме у Грузії передати Саакашвілі
Джерело:Інтерфакс – Україна
Українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Міхеіла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.
Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.
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Натомість у міністерстві закордонних справ Грузії зазначили, що про передачу Саакашвілі з Україною не говорять, повідомляє Sputnik Грузія.
Саакашвілі у критичному стані
Ковальчук додав, що стан Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил. При цьому, за словами депутата, третій грузинський президент продовжує боротьбу завдяки внутрішній силі.
Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають здійснювати телефонні дзвінки. Він нібито не має права виходити на прогулянку.
Найважливіше, що ми його побачили. Побачили те, що все погано. Йому необхідно перебувати в нормальній лікарні. Він якнайшвидше має повернутися до України,
– резюмував Ковальчук.
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Саакашвілі 1 жовтня оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину.
- Однак його затримали та взяли під варту через відкриті кримінальні справи. Сам політик називає їх політичними та не визнає своєї провини.
- У день ув'язнення він оголосив голодування. Його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.
- Особистий лікар сказав, що Саакашвілі необхідно лікувати у медзакладі, а не у медичній кімнаті у в'язниці.
- З в'язниці Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки.
- Омбудсменка Людмила Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці у Рустамі. Вона заявила, що політик схуд на 14 кілограмів та виглядає блідим. Крім того, вона назвала дії грузинської влади катуванням.