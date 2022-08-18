В ОП іронічно натякнули росії, що слід зробити, аби не було катастрофи на ЗАЕС

росія вдалася до ядерного шантажу, замінувавши Запорізьку АЕС. У кремлі цинічно заявили, що буцімто занепокоєні ситуацією на ЗАЕС, на що отримали потужну відповідь від Офісу Президента України.

Окупанти повинні залишити станцію, – Подоляк

Радник глави ОП Михайло Подоляк опублікував для російських окупантів покрокову інструкцію, що потрібно зробити, аби уникнути катастрофи на ЗАЕС.

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У першу чергу, як написав Подоляк, росіянам потрібно вивезти БК із цехів Запорізької АЕС. Також росіянам слід розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС та перестати обстрілювати з території ЗАЕС місто Нікополь.

Після цього, за словами радники глави ОП, окупанти повинні залишити станцію. "Все просто, чи не так?", – написав Подоляк.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

росія 4 березня захопила місто Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС. Окупанти захопили й ЗАЕС, влаштувавши на її території стрілянину.

У серпні окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Також загарбники декілька разів відкривали вогонь у бік ЗАЕС.

Під час обстрілів було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

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Також російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.

В ГУР Міноборони попереджають, що окупанти 19 серпня готують провокацію на Запорізькій АЕС. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції.

Президент Володимир Зеленський попередив, що росія може створити більшу катастрофу, аніж аварія на ЧАЕС. Глава держави підкреслив, що на ЗАЕС відразу 6 енергоблоків, коли на Чорнобильській АЕС вибухнув тільки один.

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