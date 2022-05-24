Україна вже надійно захищена від морського десанту Росії, – дослідник CIT

Одесити побоюються, що російські загарбники можуть висадити морський десант на українському березі. Експерти ж запевняють, що тут небезпеки немає, адже ці підрозділи вже воюють в Україні та мають значні втрати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, дослідник Conflict Intelligence Team (групи незалежних розслідувачів) Кирило Михайлов.

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За його словами, американський міністр оборони Ллойд Остін повідомив, що Україна отримає від Данії протикорабельні ракети "Гарпун".

На питання ведучого, чи допоможе це розблокувати морські порти, Кирило Михайлов наголосив, що це одна з найголовніших таких можливостей.

Водночас якщо говорити про морський десант, то Україна вже надійно захищена, хоча б тим фактом, що всі здатні на це частини російської армії наразі воюють на суходолі. Я маю на увазі морську піхоту всіх чотирьох російських флотів, яка вже воює та несе втрати,

– заявив дослідник.

Михайлов додав, що також треба пам’ятати, що це не єдиний шлях розблокування портів. Адже Велика Британія виявляла бажання допомогти з цим.

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