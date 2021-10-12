Україна та ЄС разом вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, – Зеленський

Попри тривалу інформаційну пропаганду Кремля і Україна, і Євросоюз переконані, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. Цю позицію представники ЄС зафіксували у спільній заяві з Україною.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час промови на саміті Україна – ЄС.

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Український лідер наголосив, що наша країна єдина з ЄС в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Росії.

Вона (Росія – 24 канал), без сумніву, є стороною конфлікту,

– підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Кремля, але "необхідність у зміцненні санкційного тиску назріла давно".

Спільна заява за підсумками саміту Україна – ЄС

Джерело: Офіс Президента

У заяві політики підтвердили незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року,

– мовиться у спільній заяві.

Також в ЄС додали, що підтримують територіальну цілісність України та привітали створення міжнародної Кримської Платформи.

Свої підписи під заявою поставили:

Президент України Володимир Зеленський,

президент Європейської Ради Шарль Мішель,

президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Промова Зеленського на саміті Україна – ЄС: дивіться відео

Український президент також закликав накласти санкції Євросоюзу на тих, хто брав участь у виборах до Держдуми Росії та в Криму і на Донбасі.

Вибори у Держдуму Росії: що відомо

Голосування тривали 3 дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. У результаті нібито перемогла провладна партія "Єдина Росія".

Росіяни незаконно долучили до виборів українців, які живуть на окупованих територіях.

Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць, а за голосування "дякували" їжею.

Взяти участь у виборах можна було і в режимі онлайн, достатньо було російського паспорта.

Багато країн заявили, що не визнають результати голосувань на окупованих територіях України: зокрема, США, Велика Британія та Польща.

Зеленський також додав, що потреба в посиленні санкційного тиску назріла давно. До того ж без уваги не можна залишати порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України.